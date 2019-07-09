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Девушка упала под поезд метро на станции "Тверская" из-за телефона

Девушка упала под поезд метро на станции "Тверская" из-за телефона
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пассажирка столичного метро на станции "Тверская" Замоскворецкой линии упала с платформы под поезд, потянувшись за выпавшим телефоном, сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 21:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии московского метрополитена уроженка Саранска, 1991 года рождения, уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, девушка потеряла равновесие и упала на пути перед прибывающим электропоездом", - сказал Мышляев.

По его словам, машинист применил экстренное торможение, однако поезд по инерции наехал на пассажира.

"Пострадавшую подняли на платформу, в 21:53 было вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов", - сказал представитель полиции.

Мышляев добавил, что медики осмотрели потерпевшую и поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшая была направлена в НИИ имени Склифосовского, отметил он.

Инцидент не повлиял на работу Замоскворецкой линии.

Москва Московский метрополитен Замоскворецкая линия

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