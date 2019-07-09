Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Пассажирка, упавшая на рельсы станции метро "Тверская" около 21:35, выжила", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение поездов на участке "Белорусская" - "Новокузнецкая", прерывавшееся на 20 минут из-за инцидента с пассажиром, восстановлено около 22:00.

Комментария столичного метрополитена об инциденте на Замоскворецкой линии пока не поступало.