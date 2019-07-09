Поиск

Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Пассажирка, упавшая на рельсы станции метро "Тверская" около 21:35, выжила", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение поездов на участке "Белорусская" - "Новокузнецкая", прерывавшееся на 20 минут из-за инцидента с пассажиром, восстановлено около 22:00.

Комментария столичного метрополитена об инциденте на Замоскворецкой линии пока не поступало.

Москва Московский метрополитен Замоскворецкая линия

Новости по теме

Новости

Девушка упала под поезд метро на станции "Тверская" из-за телефона

Девушка упала под поезд метро на станции "Тверская" из-за телефона

Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах

Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах

В Москве арестовали таксиста, отравившего и ограбившего пассажира

"Шереметьево" опровергло данные о зарплатах грузчиков в 200 тысяч

"Шереметьево" опровергло данные о зарплатах грузчиков в 200 тысяч

Начальника полиции Басманного района Москвы уволили из-за отравлений на Хохловке

К пятнице в Москве похолодает

К пятнице в Москве похолодает

В "Домодедово" не выявили угроз безопасности после сообщения о "минировании"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');