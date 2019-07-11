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Верховный суд сократил сроки осужденным по делу "Хизб ут-Тахрир"

Снаружи здания Верховного суда полицейские задержали больше 50 сторонников осужденных

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд сократил на три месяца сроки лишения свободы организатору и трем членам крымской ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" (считается в России террористической и запрещена).

Энверу Мамутову суд назначил 16 лет девять месяцев колонии строгого режима, Ремзи Меметову, Рустему Альбитарову и Зеври Абсеитову - по восемь лет и девять месяцев.

Всем четверым суд назначил сроки ограничения свободы от года до полутора лет.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил их к 17 и девяти годам строгого режима. Суд и следствие установили, что Мамутов в 2015 году организовал ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае. В нее вошли остальные фигуранты дела.

10 июля крымские татары провели на Красной площади пикет в поддержку осужденных. Они стояли там с плакатами с надписями "Наши дети не террористы" и требовали прекратить репрессии. Семерых из них задержала полиция.

11 июля сторонники осужденных собрались у здания Верховного суда в Москве. На них были футболки с фотографиями осужденных, сообщил корреспондент "Коммерсанта". По его словам, полиция задержала больше 50 человек, их развезли в отделения полиции Мещанского и Таганского районов, сказал изданию адвокат Эмиль Кубердинов.

Верховный суд Крым "Хизб ут-Тахрир"

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