Организатор и трое членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили от 9 до 17 лет колонии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор четырем жителям Узбекистана и Таджикистана за организацию и участие в ячейке террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) на территории Бахчисарая в Крыму, сообщает пресс-служба суда.

По версии органов предварительного расследования, в декабре 2015 года житель Узбекистана Энвер Мамутов организовал в Бахчисаре ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и вовлек в нее своих сограждан Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова, а также жителя Таджикистана Ремзи Меметова. Мамутов проводил собрания членов ячейки, привлекал новых сторонников, а также по интернету отчитывался перед неустановленными лицами о количестве завербованных.

В отношении Мамутова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч.2 ст.35, ч.1 ст.30, ст.278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК РФ. Трое его подельников обвинялись по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.1 ст.30, ст.278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК РФ.

"Окончательное наказание Мамутову (назначено - ИФ) в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, Абильтарову, Абсеитову, Меметову - каждому девять лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.