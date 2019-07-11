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Избирком отказал Ирине Собяниной в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На данный момент только один кандидат в депутаты Мосгордумы получил отказ в регистрации, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Речь идет об Ирине Собяниной, директоре некоммерческого учреждения "Гуманитарный центр Ирины Собяниной". Уроженка города Саров Нижегородской области является полной тезкой бывшей супруги мэра столицы Сергея Собянина.

В Мосгоризбиркоме напомнили, что последний день проверки подписей - 16 июля.

Всего из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292 человека. Из них 162 самовыдвиженцев и представителей партий, чьим кандидатам требуется сбор подписей. Лишь 130 кандидатам сбор подписей не нужен.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.

Москва

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