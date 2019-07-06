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Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Окружные избирательные комиссии столицы в шесть вечера субботы завершили прием документов, в том числе подписей избирателей, на регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

Как пояснил собеседник агентства, процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершилась в 18:00 субботы. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился накануне, потому подписи, собранные 6 июля, будут признаны недействительными.

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По его словам, на утро субботы выдвинутыми кандидатами на 45 депутатских мест считались 416 человек, из которых только 21 (представители "Единой России", КПРФ и объединения "Моя Москва") являются действующими парламентариями.

По данным на утро 5 июля только 56 кандидат из 416 прошли процедуру регистрации, среди которых представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, а также три самовыдвиженца, представляющие "Единую Россию".

В Мосгоризбиркоме уточнили, что на этих выборах в столичный парламент заверены списки кандидатов 17 партий. КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" сбор подписей не потребуется, как представленным в Госдуме РФ, а представителям "Единой России" нужно заручиться поддержкой избирателей, так как все шли самовыдвижением.

Собеседник "Интерфакса" сообщил, что окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва станет известен не позднее 17 июля, так как после подачи документов на регистрацию кандидатами у окружных избирательных комиссий есть десять дней на проверку подписных листов и других необходимых документов, а также на принятие решение о регистрации, либо в отказе регистрации.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены.

В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Москва Мосгордума Мосгоризбирком

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