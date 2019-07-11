"Голос" призвал зарегистрировать всех собравших подписи кандидатов в Мосгордуму

Движение сообщило о нарушениях при проверке подписных листов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Движение "Голос" призвало на выборах в Мосгордуму зарегистрировать всех кандидатов, которые сдали в избиркомы нужное количество подписей в поддержку их выдвижения, как это было сделано на президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится в заявлении на сайте движения.

В организации считают, что это единственный способ обеспечить равенство кандидатов в депутаты и соблюсти интересы избирателей. "Лишь такой вариант позволит по итогам голосования говорить, что выбор был сделан действительно избирателями, а не членами рабочих групп по проверке подписей", - заявил "Голос".

В связи с жалобами кандидатов не непрозрачность процедуры проверки собранных подписей "Голос" потребовал, чтобы окружные избиркомы допустили к наблюдению за проверкой и на заседания рабочих групп всех, кто имеет на это право, в том числе кандидатов и их доверенных лиц. Если подписные листы уже проверены, движение считает, что кандидатам следует разрешить ознакомиться с ними и с документами комиссии о проверке.

Муниципальный порог, который обязывает кандидатов собрать подписи 3% зарегистрированных в округе избирателей, в "Голосе" назвал чрезвычайно завышенным.

Движение также привело информацию о жалобах кандидатов и членов окружных избиркомов. Они утверждают, что членов комиссий с правом совещательного голоса не допускают к участию в проверке подписей, кандидатам не дают присутствовать при сверке подписных листов с базой в системе ГАС "Выборы" и что членов рабочих групп и избиркомов не уведомляют о заседаниях рабочих групп.

"Голос" также привел копии писем должностных лиц Мосгоризбиркома, которые фактически требуют, чтобы окружные избиркомы ограничивали доступ к проверке подписных листов.

Проверка подписных листов должна завершиться 17 июля. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.