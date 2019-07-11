"Гринпис" нашел следы радиации в Москворечье в районе готовящейся стройки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гринпис России зафиксировал превышения допустимых значений радиационного фона при проверке грунта у Московского завода полиметаллов (входит в структуру "Росатома"), где планируется строить Юго-Восточную хорду.

В сообщении экологов указывается, что предельный порог превышен почти в 12 раз. Пробы были взяты близ железнодорожной платформы Москворечье. Анализ проб провели специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ.

Проведенный анализ выявил "значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг)". "Это в 11,9 раз больше необходимого, чтобы, согласно российскому законодательству, отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (1 кБк/кг)", - говорится в сообщении.

Строительство на этой территории приведет к подвижкам зараженного грунта, вымыванию и выветриванию.

"Гринпис" напоминает, что попадание альфа-радионуклидов в организм человека приводит к внутреннему облучению, которое повышает риск онкологических заболеваний.

Экологи требуют от московских властей и "Росатома" ограничить доступ на опасную территорию и не допустить строительных работ.

Ранее в соцсетях и СМИ появились сообщения о том, что при строительстве будет затронут могильник Московского завода полиметаллов, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд.

В Москомархитектуре подтвердили, что там есть участки с особыми экологическими условиями, но заверили, что хорда не затрагивает участки со старыми радиоактивными отходами.

Коммерсантъ" сообщил, что в апреле этого года эксперты "Радона" и МЧС провели в этом месте инспекцию склона берега и обнаружили два "очага радиоактивного загрязнения".