В МГИК заявили, что ни одному кандидату по 43-му округу не отказано в регистрации

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на субботу ни одному из кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу не отказано в регистрации, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме (МГИК).

По словам собеседника агентства, в настоящее время в регистрации отказали четырём самовыдвиженцам по 28-му, 30-му, 41-му и 42-му округам. "По остальным кандидатам решения пока не принимались", - пояснил он.

В МГИК добавили, что окружные избиркомы не позднее 16 июля должны либо зарегистрировать кандидатов, либо отказать им регистрации кандидатов, основываясь, в том числе, на соответствии подписных листов законодательству.

Представитель Мосгоризбиркома напомнил, что всего документы на регистрацию кандидатами в 45 одномандатных округах сдали 292 человека.

Ранее в субботу Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Александр Соколов, Любовь Соболь, Дмитрий Булыкин, что при проверке их подписей рабочая группа избиркома обнаружила превышение максимально допустимого процента брака.

Ранее в этом округе выдвигалась кандидатом директор Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер, однако затем сняла свою кандидатуру.