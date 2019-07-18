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Пассажир упал на рельсы "красной" ветки московского метро

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена в четверг вечером из-за падения пассажира на пути, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для извлечения человека потребовалось на несколько минут снимать напряжение контактного рельса.

Сейчас движение поездов восстановлено. Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.

метро Москва

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