Пассажир упал на рельсы "красной" ветки московского метро

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии Московского метрополитена в четверг вечером из-за падения пассажира на пути, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для извлечения человека потребовалось на несколько минут снимать напряжение контактного рельса.

Сейчас движение поездов восстановлено. Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.