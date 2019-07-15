Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.

Пожар начался в частном доме около 4:00 утра. После того, как огонь потушили, среди обгоревших конструкций нашли тела пяти человек, в том числе троих детей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, среди погибших трое мальчиков от 4 до 13 лет и две женщины, одна из которых старше 70 лет.

Еще два человека - мужчины 19 и 78 лет - получили ожоги и госпитализированы.

Причиной пожара могло стать неправильное обращение с огнем, неисправность электроприборов или ветхое состояние проводки.