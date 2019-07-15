Поиск

Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.

Пожар начался в частном доме около 4:00 утра. После того, как огонь потушили, среди обгоревших конструкций нашли тела пяти человек, в том числе троих детей.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, среди погибших трое мальчиков от 4 до 13 лет и две женщины, одна из которых старше 70 лет.

Еще два человека - мужчины 19 и 78 лет - получили ожоги и госпитализированы.

Причиной пожара могло стать неправильное обращение с огнем, неисправность электроприборов или ветхое состояние проводки.

Подмосковье Жуковский

Новости по теме

Новости

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Полиция продолжила дежурить у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Оппозиционеры на акции в Москве пообещали бороться за свои подписи

Зампред ЦИК заявил об отсутствии аргументов у организаторов акции в центре Москвы

Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

Среди подписей в поддержку кандидатуры Соболь на выборы нашли много брака

В подписях футболиста Булыкина обнаружили больше допустимого процента брака

Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве будет начинаться от Пречистенской набережной

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара

ТЭЦ-27 в Мытищах восстановила работу после пожара
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');