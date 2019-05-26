Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в красноярской деревне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мужчина и трое детей погибли при пожаре в частном четырехквартирном жилом доме в ночь на воскресенье в деревне Скворцово Красноярского края, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, пожар начался в 03:08 по местному времени 26 мая (23:08 мск 25 мая). Площадь распространения огня составила 72 кв. м. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

"В огне погибли мужчина из квартиры №1 и трое малолетних детей из квартиры №2", - говорится в сообщении.

Почти через два часа пожар удалось локализовать, полностью ликвидировать - около 7:00 по местному времени (3:00 мск), отметили в пресс-службе.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.