Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пожар в частном доме в Песчанокопском районе Ростовской области унёс жизни трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о пожаре в селе Песчанокопское, поступило в 02:16 по Москве. Пожар произошел в частном доме на площади 20 кв. метров. На месте пожара обнаружены трое погибших мужчин, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что возгорание было ликвидировано в 02:30 по московскому времени, причины пожара устанавливаются.