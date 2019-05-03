Два человека погибли при пожаре в Челябинской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Женщина и трехлетний ребенок погибли при пожаре в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в городе Верхний Уфалей поступило в ночь на пятницу. "Уже через 7 минут первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте вызова. В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела женщины (1990 г.р.) и ребенка (2016 г.р.) без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Также пострадал мужчина 1989 года рождения, он был госпитализирован.

Для выяснения причин произошедшего выехала испытательная пожарная лаборатория. Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа.