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Муниципального депутата Галямину оштрафовали за акцию в центре Москвы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в понедельник оштрафовал столичного муниципального депутата Юлию Галямину за участие в несанкционированной акции 14 июля.

"Суд признал Галямину виновной в совершении административных правонарушений по ч.2 ст.20.2 ("Нарушения порядка организации митинга") и ч.1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному требованию представителя власти") КоАП и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч и 1 тысячу рублей", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ираклий Сахадзе.

Накануне более 25 человек, в том числе Галямина, Илья Яшин и Любовь Соболь, были задержаны на акции в центре Москвы, связанной с выборами в городской парламент. После составления протоколов в ночь на понедельник они были отпущены из полиции.

В пресс-службе столичной полиции сообщили "Интерфаксу", что участники акции вопреки запретам полиции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.

Москва

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