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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Галяминой в регистрации

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. ЦИК примет окончательное решение 9 августа.

Если ЦИК откажет в регистрации, Галямина сможет это оспорить в Верховном суде.

На заседании рабочей группы кандидата не было, она отбывает 15 суток ареста. Чертановский суд 6 августа назначил ей административный арест за участие 27 июля в несанкционированном митинге, помешавшем работе транспорта и другой инфраструктуры (ч.6.1 ст. 20.2 КОАП). Мосгорсуд это решение подтвердил.

Ранее Хорошевский суд назначил ей десять суток ареста за призывы участвовать в акции 27 июля. В суде Галямина вину не признала.

Ранее ЦИК отказал в регистрации самовыдвиженцам Константину Лисице, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко. Кандидаты Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы сами.

ЦИК Мосгордума Юлия Галямина Верховный суд Москва

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