Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Столичная полиция сообщает более чем о 25 задержанных

Любовь Соболь (в центре), Илья Яшин (слева) и Дмитрий Гудков (справа) во время несанкционированной акции в Москве Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционеры Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны на несанкционированной акции в центре Москвы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полицейские задержали Яшина у здания Мосгоризбиркома. Кроме того, среди задержанных кандидат в депутаты Мосгордумы по 43-му округу из числа сторонников Алексея Навального - Любовь Соболь.

Полиция оттесняет участников несанкционированной акции от здания Мосгоризбиркома.

В свою очередь Яшин написал в твиттере: "Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина".

Позднее на несанкционированном митинге у Мосгоризбиркома начались массовые задержания, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции, задержаны более 25 человек, включая нескольких организаторов несанкционированной акции. Задержания прошли в связи с нарушением порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ). Участников акции везут в территориальные отделы полиции для разбирательства.

Как пояснили в пресс-службе главка, участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. "На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали", - отметили в столичной полиции.

Ранее сообщалось, что на несогласованную акцию оппозиции собрались около тысячи человек.

Как заявили Соболь, Яшин, а также Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и Дмитрий Булыкин, среди подписей в их поддержку при проверке было найдено много брака. Из-за этого им могут отказать в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму.