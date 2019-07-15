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Полиция составила на Яшина и Соболь административные протоколы

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские составили административные протоколы в отношении оппозиционеров Ильи Яшина и Любови Соболь, задержанных накануне на митинге.

"В отношении меня составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий (20.2 КоАП РФ) и неповиновении законному требованию полиции (ст.19.3 КоАП)", - сообщила "Интерфаксу" Любовь Соболь в понедельник.

На Яшина также составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации митинга.

Накануне более 25 человек, в том числе Яшин и Соболь, были задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. После составления протоколов в ночь на понедельник они были отпущены из полиции.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции, участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома.

Москва Ильи Яшин Любовь Соболь

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