Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава столичного Красносельского округа Илья Яшин, баллотирующийся в Мосгордуму по 45-му округу, сообщил, что окружная избирательная комиссия официально отказала ему в регистрации кандидатом на выборах.

"Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах. Все наши аргументы были просто проигнорированы. Отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи. Даже слушать избирателей, пришедших на заседание, не стали: их просто не пустили", - написал Яшин у себя в фейсбуке.

По его словам, представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выразил сомнение, что пришедшие с Яшиным избиратели им не мотивированы. "Оснований не верить экспертам нет", - процитировал Яшин Реута.

Вторым основанием для отказа в регистрации стала жалоба кандидата от партии "ПАРНАС" в том же округе Михаила Конева, который утверждает, что Яшин "использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы". "Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео, что комиссия расценила как использование административного ресурса", - пояснил Яшин. Он заявил, что его штаб готовит апелляцию на незаконное снятие его с выборов.

В настоящее время на Трубной площади в Москве проходит не согласовывавшийся с властями митинг независимых кандидатов. Собравшиеся требуют их регистрации.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями избиркома.