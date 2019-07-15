Поиск

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму
Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава столичного Красносельского округа Илья Яшин, баллотирующийся в Мосгордуму по 45-му округу, сообщил, что окружная избирательная комиссия официально отказала ему в регистрации кандидатом на выборах.

"Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах. Все наши аргументы были просто проигнорированы. Отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи. Даже слушать избирателей, пришедших на заседание, не стали: их просто не пустили", - написал Яшин у себя в фейсбуке.

По его словам, представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут выразил сомнение, что пришедшие с Яшиным избиратели им не мотивированы. "Оснований не верить экспертам нет", - процитировал Яшин Реута.

Вторым основанием для отказа в регистрации стала жалоба кандидата от партии "ПАРНАС" в том же округе Михаила Конева, который утверждает, что Яшин "использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы". "Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео, что комиссия расценила как использование административного ресурса", - пояснил Яшин. Он заявил, что его штаб готовит апелляцию на незаконное снятие его с выборов.

В настоящее время на Трубной площади в Москве проходит не согласовывавшийся с властями митинг независимых кандидатов. Собравшиеся требуют их регистрации.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями избиркома.

Москва Илья Яшин Мосгордума

Новости по теме

Новости

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

На криминальной "сходке" в Люберцах были задержаны 32 человека

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли трассу А108

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Полиция продолжила дежурить у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Илья Яшин и Любовь Соболь задержаны у здания Мосгоризбиркома

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');