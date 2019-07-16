Поиск

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь перед встречей с главой Мосгоризбиркома
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.

Среди тех, кому было отказано в регистрации в минувший понедельник - футболист Дмитрий Булыкин (43 округ), оппозиционный политик, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (45 округ), а также директор "Аптекарского огорода" МГУ имени Ломоносова Алексей Ретеюм (45 округ).

25 окружных избирательных комиссий завершили свою работу. Еще 20 в течение вторника должны рассмотреть документы оставшихся 47 кандидатов.

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Окончательные решения о регистрации будут опубликованы в СМИ 17 июля.

Мосгоризбирком Мосгордума Москва

Новости по теме

Новости

Двое задержанных на воскресной акции в Москве обвинили полицейских в побоях

Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Баллотирующиеся в Мосгордуму оппозиционеры будут требовать встречи с Памфиловой

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Глава Мосгоризбиркома отказался принять кандидатов в Мосгордуму в присутствии СМИ

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

На криминальной "сходке" в Люберцах были задержаны 32 человека

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли трассу А108

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В Подмосковье задержали нескольких криминальных авторитетов

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');