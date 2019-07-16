Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь перед встречей с главой Мосгоризбиркома Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.

Среди тех, кому было отказано в регистрации в минувший понедельник - футболист Дмитрий Булыкин (43 округ), оппозиционный политик, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (45 округ), а также директор "Аптекарского огорода" МГУ имени Ломоносова Алексей Ретеюм (45 округ).

25 окружных избирательных комиссий завершили свою работу. Еще 20 в течение вторника должны рассмотреть документы оставшихся 47 кандидатов.

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Окончательные решения о регистрации будут опубликованы в СМИ 17 июля.