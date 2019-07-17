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Глава Мосгоризбиркома сообщил, что не собирается в отставку

"Если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить?" - привел пример Валентин Горбунов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не планирует уходить в отставку и считает, что у него есть возможность готовить себе смену и передавать опыт молодым. Он заявил об этом на пресс-конференции 17 июля.

Горбунов руководит городской избирательной комиссией с 1994 года. Поясняя свой вопрос, журналист сказал, что председатели других избиркомов сменяются и не остаются в этой должности не дольше пяти лет.

Для сравнения он привел пример с хирургом: "Вы задайте такой вопрос своим знакомым: вот если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить?"

Горбунов отметил, что Центризбирком ему доверяет, его рекомендовали оставить на этой должности. Что до остальных председателей комиссий, то, по его словам, одни ушли на повышение, "кто-то послом уезжал" и "люди сами выбирают свой жизненный путь.

Мосгоризбирком Валентин Горбунов Центризбирком

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