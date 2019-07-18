СПЧ призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов с нужным числом подписей

Здание Московской городской Думы Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека (СПЧ) призвал Мосгоризбирком не игнорировать волю избирателей и зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей.

"Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы", - говорится в заявлении комиссии СПЧ по избирательным правам, опубликованном в четверг.

В нем отмечается, что недопуск кандидатов может расцениваться как игнорирование "воли тысяч избирателей, выразивших согласие с регистрацией конкретных лиц в качестве кандидатов". "Представляется, что данные нормы могут быть предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что окружные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам в Мосгордумы, в основном это самовыдвиженцы. У оппозиционных кандидатов - Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Константина Янкаускаса нашли множество недействительных подписей, в частности, "мертвых душ".