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Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. Вот, например, вчера в 43 округе была обнаружена подпись умершего человека, который хорошо в Арбате известен (имеется в виду секретарь территориальной избирательной комиссии Арбат Лилия Симанкова, умершая 16 мая, - ИФ). На 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру вооруженных сил, то целый батальон умерших набрали", - сообщил он.

Умершие избиратели были у Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Кирилла Гончарова, Константина Янкаускаса, Владимира Родионова и других.

Горбунов также отметил случаи, когда подпись избирателя и дата ее внесения выполнена другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей, и рассказал об "избирателях-призраках", - людях с недействительными паспортными данными. Таких избирателей насчитали больше 10 тысяч, они распределились между 13 кандидатами. Так, например, у Гудкова-старшего - 1051 такая подпись, у Бабушкина - 2846, у Яшина - 185, у Соболь - 268.

Мосгордума Мосгоризбирком

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