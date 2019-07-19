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Любовь Соболь пожаловалась в Мосгоризбирком на отказ в регистрации

Любовь Соболь пожаловалась в Мосгоризбирком на отказ в регистрации
Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь
Фото: AP Photo/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Юрист Любовь Соболь в пятницу подала в Мосгоризбирком жалобу на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы.

"Всю справку УФМС/МВД следует признать недействительной как не соответствующей форме и содержанию. Помимо десятков "Дарья Тимуровичей" (в моем случае паспорт с окончанием 999 вводился в систему как 933, отчество Андреевна менялось на Иосифовна) в ней не представлены сведения относительно конкретики претензий МВД. То есть отсутствуют конкретные основания недействительности подписей", - написала Соболь, баллотирующаяся от команды Алексея Навального.

В жалобе, в частности, указано, что почерковедческая экспертиза МВД "не может быть использована в качестве доказательств признания подписей недействительными" из-за "отсутствия обоснования признания подписей "рисовкой", неуказания общих и специальных признаков сходства подписей и дат, методов оценки подписей". "Во-вторых, из-за того, что они признавали "рисовкой" подписи людей, которые их оставляли на самом деле и готовы и письменно, и на камеру нам это подтвердить", - пишет Соболь. Она добавила, что ее возражения не были учтены комиссией 43 округа.

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Еще один кандидат, выдвигающийся по 43 округу, Сергей Митрохин ("Яблоко") сообщил "Интерфаксу", что его юристы еще готовят жалобу для подачи в Мосгоризбирком.

Муниципальный депутат района Хамовники и журналист Илья Азар сообщил, что совет депутатов на заседании принял текст обращения в ЦИК, МГИК, в котором просит "провести тщательную и беспристрастную проверку жалоб Соболь и Митрохина".

Накануне жалобы подали лидер Партии перемен Дмитрий Гудков (5 округ) и кандидат от команды Навального Иван Жданов (8 округ).

В случае отказов в регистрации выдвинутые кандидаты имеют право обжаловать решение окружных комиссий в Мосгоризбиркоме или в суде.

20 июля в Москве на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг, главным требованием которого является допуск независимых кандидатов на выборы.

Любовь Соболь Мосгордума

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