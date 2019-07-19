Любовь Соболь пожаловалась в Мосгоризбирком на отказ в регистрации

Кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь Фото: AP Photo/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Юрист Любовь Соболь в пятницу подала в Мосгоризбирком жалобу на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы.

"Всю справку УФМС/МВД следует признать недействительной как не соответствующей форме и содержанию. Помимо десятков "Дарья Тимуровичей" (в моем случае паспорт с окончанием 999 вводился в систему как 933, отчество Андреевна менялось на Иосифовна) в ней не представлены сведения относительно конкретики претензий МВД. То есть отсутствуют конкретные основания недействительности подписей", - написала Соболь, баллотирующаяся от команды Алексея Навального.

Подала жалобу в Мосгоризбирком на незаконный отказ в моей регистрации на выборах в Мосгордуму. Полный текст жалобы: https://t.co/mQ8ZTuKUzD



Завтра буду на Сахарова в 14 ч.



Это наш город, а не кучки единороссов-фальсификаторов! ✊ pic.twitter.com/C2qZNQRKmL — Соболь Любовь (@SobolLubov) 19 июля 2019 г.

В жалобе, в частности, указано, что почерковедческая экспертиза МВД "не может быть использована в качестве доказательств признания подписей недействительными" из-за "отсутствия обоснования признания подписей "рисовкой", неуказания общих и специальных признаков сходства подписей и дат, методов оценки подписей". "Во-вторых, из-за того, что они признавали "рисовкой" подписи людей, которые их оставляли на самом деле и готовы и письменно, и на камеру нам это подтвердить", - пишет Соболь. Она добавила, что ее возражения не были учтены комиссией 43 округа.

Еще один кандидат, выдвигающийся по 43 округу, Сергей Митрохин ("Яблоко") сообщил "Интерфаксу", что его юристы еще готовят жалобу для подачи в Мосгоризбирком.

Муниципальный депутат района Хамовники и журналист Илья Азар сообщил, что совет депутатов на заседании принял текст обращения в ЦИК, МГИК, в котором просит "провести тщательную и беспристрастную проверку жалоб Соболь и Митрохина".

Накануне жалобы подали лидер Партии перемен Дмитрий Гудков (5 округ) и кандидат от команды Навального Иван Жданов (8 округ).

В случае отказов в регистрации выдвинутые кандидаты имеют право обжаловать решение окружных комиссий в Мосгоризбиркоме или в суде.

20 июля в Москве на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг, главным требованием которого является допуск независимых кандидатов на выборы.