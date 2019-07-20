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В центре Москвы начался митинг в поддержку оппозиции на выборах в Мосгордуму

В центре Москвы начался митинг в поддержку оппозиции на выборах в Мосгордуму
Митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Согласованная городскими властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму началась на Проспекте Сахарова в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса".

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Митинг стартовал в 14:20 и проходит на внешней стороне Проспекта академика Сахарова. Московская полиция усилила меры безопасности в районе проведения акции. Несколько десятков сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции дежурят по периметру огороженной территории.

На проспекте Сахарова собрались несколько тысяч людей с плакатами, транспарантами и флагами, после начала акции люди продолжают проходить через рамки металлоискателей в конце проспекта. На входе образовалась очередь.

Столичная полиция заявила, что очередь не создается специально, как говорят оппозиционеры. "Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. "Это митинг за равенство перед законом и против должностных преступлений", - говорится в анонсе митинга.

Организаторы собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.

15 и 16 июля окружные избирательные комиссии отказали всем вышеперечисленным политикам в регистрации в качестве кандидатов. Они намерены обжаловать решения окружных комиссий в Мосгоризбиркоме и суде. После подачи жалобы подписи проверяются заново полностью, у вышестоящей комиссии на это есть десять дней.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили "Интерфаксу", что в связи с митингом до 18:00 субботы полностью будут перекрыты для движения транспорта проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой, являющаяся продолжением проспекта, между Садовым кольцом и Каланчевской улицей.

Протесты независимых кандидатов

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями. По данным МВД, тогда собрались порядка тысячи человек. Они требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

Через несколько часов собравшиеся начали устанавливать палатки для ночной забастовки, после чего полицейские очистили площадку перед избиркомом. По официальным данным, были задержаны 25 человек.

С 15 июля кандидаты ежедневно собирались со своими сторонниками на Трубной площади, требуя допуска к выборам. На 23 июля кандидатам назначила встречу председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.

Москва

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