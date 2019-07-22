Выдвинувшегося в Мосгордуму Жданова задержали за пикет у мэрии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова в понедельник задержали за одиночный пикет перед зданием столичной мэрии; об этом он сам сообщил в своем твиттере.

Меня задержали за одиночный пикет у мэрии pic.twitter.com/a4HM2vhjir — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 22 июля 2019 г.

Жданов пояснил, что в одиночестве стоял у памятника Юрию Долгорукому с плакатом "Допускай".

Коллега Иван Жданов с одиночным пикетом у мэрии Москвы pic.twitter.com/i3KnmP8P9W — Соболь Любовь (@SobolLubov) 22 июля 2019 г.

Жданов - директор Фонда борьбы с коррупцией - выдвинулся кандидатом в городской парламент в восьмом округе и на прошлой неделе получил отказ в регистрации от окружной избирательной комиссии.

Ранее в понедельник Жданов сообщил, что независимые кандидаты всю неделю будут проводить одиночные пикеты у мэрии с требованием зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму.