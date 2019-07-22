Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию

Если их не зарегистрируют, 20 июля они проведут у мэрии встречу с избирателями

Акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве Фото: EPA-Vostock photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

На этой неделе Мосгоризбирком будет рассматривать жалобы выдвиженцев на отказ в регистрации. Также на этой неделе их обещала принять председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Пикетчики будут стоять напротив мэрии, у памятника Юрию Долгорукому. Сам Жданов намерен выйти с плакатом в полдень в понедельник.

Если в течение недели их не зарегистрируют, 27 июля в 14:00 они проведут у мэрии встречу с избирателями, предупредил директор ФБК.

20 июля в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика", на него пришли 22,5 тысячи человек, в МВД численность акции оценили в 12 тысяч.

Участвовавшие в акции выдвиженцы, которым отказали в регистрации, потребовали зарегистрировать всех, кто сдал в избиркомы подписи избирателей. Это заявление подписали Жданов, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Елена Русакова, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Анастасия Брюханова и зарегистрированные кандидаты Сергей Цукасов, Роман Юнеман и Дмитрий Клочков.

К призыву зарегистрировать всех собравших подписи и менять избирательное законодательство ранее присоединились в Совете по правам человека и Общероссийском гражданском форуме.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что на комиссию давить бесполезно и она руководствуется только нормами законодательства.

На выборах в Мосгордуму избирательные комиссии зарегистрировали 233 кандидатов и отказали 57, среди которых были независимые оппозиционные политики. Сейчас их жалобы рассматривает Мосгоризбирком.