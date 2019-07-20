Полиция сообщила о 12 тыс. участников акции оппозиции в Москве

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция насчитала около 12 тыс. человек на санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который проходит на Проспекте Сахарова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка, охрану общественного порядка и безопасности на проспекте Академика Сахарова обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Организаторами акции выступила Либертарианская партия России.

Этим митингом организаторы собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", первым со сцены выступил незарегистрированный кандидат Янкаускас. "Это митинг за самоуважение и достоинство. У нас украли подписи. Это митинг против воровства", - сказал он.

Гудков со сцены заявил, что подписи за его кандидатуру тоже украдены.

На сцену вышла и Соболь, которая уже семь дней держит голодовку. "Это наш город. Мы требуем допуска на выборы всех кандидатов", - заявила она.

Оппозиционер Алексей Навальный также вышел на сцену поддержать незарегистрированных кандидатов. Он предложил мирный компромисс мэрии Москвы: "либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".

Ранее сообщалось, что 15 и 16 июля окружные избирательные комиссии отказали всем вышеперечисленным политикам в регистрации в качестве кандидатов.