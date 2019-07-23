Полиция Москвы напомнила, что планируемая на 27 июля акция у мэрии незаконна

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция призвала граждан не участвовать в акции оппозиции у здания мэрии Москвы в субботу, напомнив, что мероприятие несогласовано.

В пресс-службе главка отметили, что в органы государственной власти города Москвы уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало.

Запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие - "незаконно", отметили там. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный предложил его участникам 27 июля выйти к зданию мэрии Москвы, в случае если кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуму.