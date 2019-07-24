Навальный получил 30 суток ареста из-за призыва к участию в несанкционированной акции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в среду признал оппозиционера Алексея Навального в призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии.

"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 30 суток", - огласил решение судья Валентин Кулешов.

Навальный признан виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в фейсбуке.

В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину. В суде он утверждал, что не призывал никого выходить на митинг, а всего лишь, как и все остальные СМИ, уведомил к чему призывают независимые кандидаты.

"Я написал, посмотрите заявление независимых кандидатов, со сцены сказал, что может быть акция независимых кандидатов. Вы за это хотите меня арестовать?", - сказал Навальный.

Он также предположил, что может быть привлечен к административной ответственности за то, что в отделе полиции, куда его доставили после задержания, долго спорил с полицейскими стоит ли отрезать шнурок на его спортивных шортах.

"Мы долго спорили о шнурке на трусах. Его хотели отрезать. Я говорил, что не надо портить новые трусы. Я уже настолько правонарушитель, что меня можно привлечь и за это?", - сказал Навальный.

Вместе с тем, он попросил суд, отсрочить исполнение его наказания поскольку должен присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму 27 июля и на концерте Rammstein, чтобы подпевать группе.

Суд отказал в удовлетвоернии данного ходатайства.

Накануне утром Навальный сообщил на своей странице в социальной сети, что задержан сотрудниками полиции. "Я вышел на пробежку, около подъезда стояла машина. Меня привезли в ОВД по Даниловскому району", - написал Навальный.

Ранее во время согласованного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму Навальный предложил его участникам 27 июля выйти к зданию мэрии Москвы, в случае если кандидатов не допустят до выборов в Мосгордуму.

Во вторник в московской полиции назвали акцию незаконной и обратились к жителям и гостям столицы с просьбой воздержаться от участия в ней.