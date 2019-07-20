В Мосгоризбиркоме призвали оппозиционеров лучше готовиться к выборам

Субботний митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, заявил в субботу член городского избиркома Дмитрий Реут.

Так он прокомментировал требование оппозиционера Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов.

"Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун - в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать - это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Реут подчеркнул, что на избиркомы "давить бесполезно".

"Вообще это попытка политического шантажа, - добавил он. - Не надо свои личные эмоции и обиды представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться".

Ранее в ходе санкционированного митинга на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Навальный выступил с требованием к мэрии Москвы за неделю зарегистрировать всех кандидатов. "Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы", - сказал он, обращаясь к участникам митинга со сцены.

По официальным данным столичного главка МВД, в митинге на проспекте Сахарова принимали участие 12 тыс. человек.

Как передал корреспондент "Интерфакса", акция прошла без происшествий.

Официальным организатором акции выступила Либертарианская партия России. Этим митингом организаторы собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

Как сообщалось, 15 и 16 июля окружные избирательные комиссии отказали всем вышеперечисленным политикам в регистрации в качестве кандидатов.

В Мосгоризбиркоме сообщили в минувшую среду, что комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Было отказано 18 партийным кандидатам и 39 самовыдвиженцам.