Навальный обжалует свой арест из-за призыва к участию в несанкционированной акции

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Защита оппозиционера Алексея Навального в ближайшие дни подаст в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение об его административном аресте из-за призывов к участию в несогласованном публичном мероприятии.

"Конечно, это решение будет обжаловано, поскольку оно совершенно необоснованное и незаконное", - сказала "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Она отметил, что "впервые за последние годы административный материал был составлен настолько отвратительно, что нет слов, и очень жаль, что суд покрывает плохую работу полиции".

Симоновский суд Москвы в среду признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по статье "повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Ему назначено наказание в виде 30 суток административного ареста.

Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в фейсбуке.

В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину. В суде он утверждал, что не призывал никого выходить на митинг, а всего лишь, как и все остальные СМИ, уведомил к чему призывают независимые кандидаты.

Ранее в московской полиции назвали незаконной акцию 27 июля и обратились к жителям и гостям столицы с просьбой воздержаться от участия в ней.