Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

Алексей Навальный Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального доставили в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за призыв к участию в несогласованной акции.

"Он в палате в терапевтическом отделении, состояние удовлетворительное", - сообщили "Интерфаксу" в больнице.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, у Навального "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов".

В настоящее время он находится в палате под охраной сотрудников полиции. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток.

Оппозиционер был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Согласно протоколу, он в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в фейсбуке.

Как сообщалось, накануне несогласованной акции сотрудники полиции и Следственного комитета РФ провели обыск в Фонде борьбы с коррупцией Навального в Москве.