В ходе обысков у Гудкова изъяты материалы с компьютера и жёсткие диски

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следователи столичного управления Следственного комитета РФ продолжают обыски у оппозиционера Дмитрия Гудкова по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбикорма.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", следственная группа находится в квартире Гудкова, в настоящее время туда пустили адвокатов.

Согласно постановлению следствия о проведении обыска, с которым ознакомился "Интерфакс", из квартиры будут изъяты "жесткие диски, материалы на CD дисках" и другие важные для следствия материалы.

По данным следствия, материалы изымаются по митингам, проведенным 14, 15 и 18 июля.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.