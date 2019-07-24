К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

Дмитрий Гудков Фото: EPA/TASS

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Обыск проходит в доме у оппозиционера Дмитрия Гудкова, заявил пресс-секретарь лидера Партии перемен Алексей Обухов.

"У Дмитрия Гудкова в квартире проходит обыск, около десяти полицейских. Адвокат едет. Связи нет. На Дмитрии висят два протокола по 20.33. Очевидно, новый обыск связан с акцией 27 числа", - сказал Обухов "Интерфаксу".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как рассказал "Интерфаксу" отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, трое сотрудников были в полицейской форме, остальные - в штатском. Они заявили о том, что ищут материалы агитационного порядка, связанные с проведением митинга 27 июля.

Геннадий Гудков убежден, что следственные действия проводятся в рамках этого уголовного дела.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

Акция 14 июля

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

Другие протесты

На прошлой неделе окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать в общей сложности 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В понедельник стало известно, что независимые кандидаты будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

20 июля на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным "Белого счетчика", на него пришли 22,5 тысячи человек, в МВД численность участников оценили в 12 тысяч человек.