Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.

"У меня повестка в Следственный комитет (по Москве - ИФ) завтра на 10 утра", - сказал Гудков журналистам.

Он отметил, что у него "статус свидетеля" по данному уголовному делу.

Гудков добавил, что обыск в его квартире завершён.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.