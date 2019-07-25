Дмитрий Гудков прибыл к следователям в связи с несогласованными митингами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков прибыл к назначенному времени в здание столичного Следственного комитета в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что этой ночью в квартире Гудкова прошли обыски. У оппозиционера забрали материалы с компьютера и жёсткие диски, а также другие важные для следствия материалы, связанные с митингами 14, 15 и 18 июля.

Накануне Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). В ведомстве отметили, что в июле участники одного из движений для "оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикеты зданий и помещений Мосгоризбиркома. Следствие также считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников акций.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

В последующие дни оппозиционеры собирались на митинги на Трубной площади.