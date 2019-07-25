Обыски начались у кандидата от команды Гудкова Александра Соловьева

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил "Интерфаксу", что у члена Партии перемен и кандидата в Мосгордуму по 3 округу от команды Гудкова Александра Соловьева также проходят обыски.

В свою очередь Соловьев сообщил "Интерфаксу", что "обыски (проходят) по адресу прописки, меня там нет".

Ранее стало известно, что обыски проводятся в квартирах Дмитрия Гудкова и директора ФБК Ивана Жданова. Как рассказал "Интерфаксу" отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков, дома у его сына были трое сотрудников были в полицейской форме, остальные - в штатском. Они заявили о том, что ищут материалы агитационного порядка, связанные с проведением митинга 27 июля.

Алексея Навального Симоновский суд Москвы приговорил к 30 суткам ареста за призываы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

"По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений, с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение на территории города Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома", - сказали в ведомстве.

Также следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований.