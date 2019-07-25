Что произошло за день: четверг, 25 июля

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Служба безопасности Украины задержала российский танкер, участвовавший в инциденте в Керченском проливе. Корабль Nika Spirit, ранее носивший название Neyma, находился в одесском порту Измаил. Российские власти осудили действия Украины. Позднее в четверг десятерых россиян отпустили домой, судно же осталось в Измаиле. Моряки уже пересекли границу с Молдавией, откуда отправятся в Москву.

- Мосгоризбирком официально отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму. Были отклонены жалобы Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константинаса Янкаускаса, Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. Практически всем незарегистрированным кандидатам зачли часть тех подписей, которые ранее были признаны недействительными, но этого все равно не хватило для прохождения фильтра. В пятницу Мосгоризбирком рассмотрит обращения Любови Соболь и Елены Русаковой. Между тем глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что кандидаты будут зарегистрированы, если для этого будет "хоть малейшая возможность".

- Россия ограничила участие иностранных компаний в производстве газовых турбин. В частности, производить турбины в России не смогут юрлица, не являющиеся налоговым резидентом РФ, находящиеся под контролем иностранного государства или юридического, физического лица. В Минпромторге заверяют, что у иностранных компаний не будет проблем, если у России будет контроль над технологиями.

- Генпрокуратура РФ признала американский Атлантический совет нежелательной организацией. Его деятельность объявлена представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Атлантический совет - аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО.

- Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию. В четверг на турецкую базу Мюртед прибыл тридцатый самолет с компонентами комплекса.

- Назначен исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ. После смерти Юкии Амано должность занял бывший представитель Румынии при агентстве, руководитель бюро гендиректора по вопросам координации Корнел Феруцэ. Процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.

- Французский спортсмен не смог перелететь Ла-Манш на изобретенном им "флайборде". При попытке дозаправиться на полпути Фрэнки Запата упал в воду. Обошлось без травм.