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Едой из автоматов Healthy food в Москве отравилось уже 95 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора продолжают фиксировать случаи заболеваний острой кишечной инфекцией у москвичей, купивших еду в вендинговых автоматах Healthy food.

По последним данным, зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, при этом диагноз сальмонеллез установлен у 60 заболевших.

Новых случаев госпитализации за последние пять суток среди заболевших не зарегистрировано. Всего в больницы попали 37 человек, 35 из них уже выписали.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадали офисные работники по всей Москве; выяснилось, что все они отравились продуктами под брендом Healthy food.

На производстве провели проверку и нашли многочисленные нарушения; цех опечатали и закрыли 48 автоматов компании по всему городу и два кафе.

Роспотребнадзор Москва Healthy food

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