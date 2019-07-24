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Отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве стало больше 90

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Специалисты столичного управления Роспотребнадзора продолжают регистрировать случаи отравления едой из вендинговых автоматов.

К 24 июля зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией. Диагноз "сальмонеллез" поставлен 58 пострадавшим.

Все заболевшие - взрослые. Всего было госпитализировано 37 человек, до сих пор продолжают лечение двое.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадали офисные работники в семи административных округах города, купившие еду в автоматах Healthy food.

В цеху, нгде производится продукция бренда, нашли многочисленные нарушения, его опечатали. Из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити.

Роспотребнадзор Healthy food

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