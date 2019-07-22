Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве достигло 80 человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве зарегистрировали 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food. Новые случаи связаны с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших. Ранее московский Роспотребнадзор сообщал о 75 отравившихся.

В ведомстве уточнили, что всего в больницу попали 37 человек. Новых случаев госпитализации в период с 20 по 22 июля среди заболевших не было зарегистрировано.

Из числа ранее госпитализированных 32 человека выписаны из стационаров с улучшением состояния, пять человек продолжают лечение. Все заболевшие - взрослые, у 61% диагноз "сальмонеллез", уточняет Роспотребнадзор.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из городских больниц были выписаны все пострадавшие в результате отравления едой из вендинговых автоматов.

Собеседник агентства не исключил, что несколько пострадавших могут находиться в федеральных лечебных учреждениях и частных клиниках.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадали офисные работники в семи административных округах города. Роспотребнадзор выяснил, что люди отравились продуктами под брендом Healthy food.

Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения - от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити.

Основатель Healthy food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.