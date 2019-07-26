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Мосгоризбирком перенес рассмотрение апелляции Яшина на следующую неделю

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в Мосгордуму в 45 округе, глава Красносельского района столицы Илья Яшин сообщил, что Мосгоризбирком перенес рассмотрение его апелляции по отказу в регистрации на следующую неделю.

"Я буду продолжать делать свою работу и честно готовиться к апелляции. Просто потому что считаю это своей ответственностью перед избирателями, которых лишают выбора. Никто не упрекнет меня в том, что мои претензии к избиркому голословны", - написал он в своем фейсбуке.

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Яшин напомнил, что подчерковеды МВД забраковали 322 подписи в его поддержку, посчитав, что даты под ними проставили другие люди (дату и подпись в подписном листе избиратель обязан прописывать сам).

"В "экспертном заключении" не было указано вообще никаких оснований, почему они так решили. Просто показалось - и все. Кандидат снят с выборов. А вот независимая экспертиза выглядит значительно обстоятельней. Здесь вам и квалификация эксперта, и понятная методика исследования, и логичное изложение. И, разумеется, расписка об уголовной ответственности за дачу ложного заключения. Результат независимого исследования подтвердил: все даты и подписи избирателей уникальны и проставлены разными руками", - подчеркнул Яшин. Политик намерен потребовать рассмотрения итогов независимой экспертизы на заседании комиссии.

Ранее Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобы на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова и Константина Янкаускаса.

Мосгордума Илья Яшин

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