После допроса в СК Соболь осталась свидетелем по делу

Вечером Мосгоризбирком должен принять решение по ее жалобе на отказ в регистрации

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В столичном управлении Следственного комитета завершился допрос юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Она сказала журналистам, что ее процессуальный статус не изменился, она осталась свидетелем по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.

В твиттере политик сообщила, что отказалась от дачи показаний против себя, сославшись на 51-ю статью Конституции.

После допроса она намерена пойти в Мосгоризбирком. На 17:00 назначено рассмотрение ее жалобы на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. 25 июля рабочая группа городской комиссии рекомендовала отклонить жалобу Соболь. Юристу ФБК отказали в регистрации, так как среди собранных ею подписей избирателей в ее поддержку проверяющие нашли много брака. Соболь утверждает, что подписи отбраковали ошибочно, и требует, чтобы ее зарегистрировали.

После заседания рабочей группы Соболь объявила, что продолжит голодовку в здании Мосгоризбиркома, пока с ней не встретится председатель ЦИК Элла Памфилова. В ночь на пятницу Соболь вынесли из помещений комиссии вместе с диваном, а затем увезли в ОВД "Тверской".

Следственный комитет возбудил дело о препятствии работе избиркомов 24 июля, после того, как днем ранее независимые кандидаты в Мосгордуму пообещали организовать одиночные пикеты у мэрии с требованием допуска к выборам, а в субботу запланировали массовую акцию на Тверской. В материалах дела говорится, что в июле "участники одного из движений" для "оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикеты зданий и помещений Мосгоризбиркома. Следствие также считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

В СК пообещали провести допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов. Кроме Соболь, по этому делу на допрос вызывали выдвинувшихся в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, директора ФБК Ивана Жданова, Елену Русакову и других предполагаемых организаторов акций.