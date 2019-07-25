Снятый с выборов в Мосгордуму Гудков прошел второй допрос за день

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Дмитрий Гудков прошел за день второй допрос в Следственном комитете, он по-прежнему находится в статусе свидетеля по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбикорма, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"Вторые за сегодня следственные действия с участием Дмитрия Гудкова завершились около 20:00 вечера, в ходе них была осмотрена изъятая у него во время обысков техника. Ничего обнаружено там не было, но технику не вернули", - сказал Обухов.

После первого допроса политик заявил, что получил еще две повестки в СКР, вторая из них - на пятницу.

Прошлой ночью в квартире Гудкова прошли обыски в связи с акциями независимых кандидатов, требовавших допустить их на выборы.

В четверг Мосгоризбирком отказал политику в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.