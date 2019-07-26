Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома

Затем ее доставили в отдел полиции по Тверскому району

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".

В эфире телеканала Соболь сообщила, что в ночь на пятницу пять полицейских вынесли ее из здания МГИК, а через 20 минут ее посадили в полицейский автомобиль и увезли в отделение полиции. Позднее в своем твиттере она написала, что находится ОВД Тверского района. "Якобы начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности. Хотят взять объяснение", - сообщила Соболь.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" в настоящий момент не располагает.

До задержания Соболь рассказывала "Интефаксу", что на нее жаловалась охрана, хотя она не входила в какие-либо кабинеты и не препятствовала деятельности МГИК. "Я сижу на первом этаже в общем доступе в коридоре, который ведет к приемной и по которой обычно происходят посетители Мосгоризбиркома", - добавила она.

Соболь отказывалась покидать Мосгоризбирком, требуя встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой,чтобы передать ей результаты независимой почерковедческой экспертизы. Она решила остаться ночевать в здании МГИК после того, как рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать ее кандидатом в Мосгордуму, сославшись на высокий процент недействительных подписей. Из-за разногласий ее жалобу было решено продолжить рассматривать в пятницу.

Как сообщалось, Мосгоризбирком в четверг отклонил жалобы пяти самовыдвиженцев на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В регистрации кандидатами отказано политику Дмитрию Гудкову (5-й округ), директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову (8-й округ), депутату муниципалитета Зюзино Константинасу Янкаускасу (31-й округ), а также самовыдвиженцам Юлии Серебрянской (45-й округ) и Константину Лисице (33-й округ). Члены избиркома рассматривали жалобы в отсутствие представителей СМИ.