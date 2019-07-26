На акции оппозиции в субботу в Москве будут искать уклонистов от армии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во время несанкционированной акции оппозиции в субботу у мэрии Москвы специальные группы будут выявлять молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу, сообщил "Интерфаксу" первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

"Анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу",- сказал Олейник.

Он также заявил, что призывы к участию в акции, в том числе через социальные сети, "носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия в органы исполнительной власти не подавалось, мероприятие не согласовывалось".

"Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что в случае проведения мероприятия они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке",- заключил Олейник.

Ранее в столичной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что организаторы акции получили предупреждения от прокурора ЦАО о незаконности акции.

Прокуратура сообщала, что организаторов акции 14 июля предупреждали о недопустимости нарушения законодательства, однако они проигнорировали предостережения, в связи с чем началось административное расследование.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству сообщили, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Как сообщалось, 14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели встречи со своими сторонниками на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - 22,5 тысяч.

По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

24 июля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам ареста за призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в фейсбуке.

В ночь на 25 июля обыски прошли у нескольких оппозиционеров, выдвигавшихся в кандидаты на выборы в Мосгордуму, в том числе у Дмитрия Гудкова, Жданова, Соловьева. Они и другие незарегистрированные кандидаты были вызваны на допросы.