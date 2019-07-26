Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Организаторами субботней акции перед московской мэрией ведомство считает Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

"Указанным лицам повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", - сообщили в пятницу в столичной прокуратуре. Перед акцией 14 июля этим людям также выносили предупреждения.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - 22,5 тысячи. Независимые кандидаты потребовали допустить их на выборы в Мосгордуму. В противном случае они пообещали 27 июля прийти к мэрии Москвы и призвали людей поддержать их.

Мероприятие не согласовано со столичными властями.