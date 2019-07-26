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Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Решением Мосгоризбиркома жалоба юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ избиркома 43-го округа в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва оставлена без удовлетворения.

Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома в пятницу, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил на заседании член МГИК Дмитрий Реут, окружная комиссия признала недействительными 712 подписей избирателей в поддержку Соболь.

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В результате дополнительной проверки рабочей группы Мосгоризбиркома в пользу Соболь были засчитаны 24 подписи. "По итогам получается 688 недействительных подписей в поддержку кандидата, 4252 - действительны при необходимой для регистрации 4491 подписи", - отметил Реут.

Кроме того, по его словам, у Соболь есть нарушения при заполнении документа об имуществе кандидата, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. "Это не мы придумали, это установившаяся судебная практика", - отметил член МГИК.

В свою очередь сама Соболь, выступая на заседании Мосгоризбиркома, назвала решение об отказе в регистрации ее кандидатом политическим решением, а саму нынешнюю кампанию по выборам депутатов Мосгордумы - "самой грязной за всю историю нашего города".

В четверг после рассмотрения жалобы Любови Соболь на заседании рабочей группы избиркома она отказалась покидать здание МГИК, заявив, что в нем продолжит голодовку. Соболь покинула здание лишь около полуночи четверга, когда сотрудники охраны горизбиркома вынесли из здания диван, на котором сидела Соболь, и передали ее в руки полицейских.

Мосгордума Любовь Соболь

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