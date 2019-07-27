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Главред канала "Дождь" вызвана на допрос в СК

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции пришли с обыском в редакцию телеканала "Дождь", сообщили ведущие в прямом эфире.

Главному редактору телеканала Александре Перепеловой вручили повестку в СК по уголовному делу о препятствовании работе Мосгоризбиркома. Она вызвана к следователям в качестве свидетеля.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции сообщили "Интерфаксу", что не комментируют эту информацию.

Ранее следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) в связи с несанкционированными акциями, проходившими с 14 июля.

В центре Москвы в субботу также проходит несанкционированная акция. По последним данным, озвученным столичной полицией, задержаны 295 человек. На момент 16:00 также сообщалось, что в акции участвуют 3500 человек.

Москва Дождь Александра Перепелова

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